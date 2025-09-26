Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Barcelona vs Real Sociedad, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga que se disputará este domingo 28 de septiembre en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Barcelona ganará a cero – 2.55 vía Stake

– 2.55 vía Stake Barcelona anota más de 2.5 goles – 1.80 vía Stake

– 1.80 vía Stake Gol de Robert Lewandowski – 1.63 vía Stake

Análisis de apuestas Barcelona vs Real Sociedad

Barcelona recibe la visita de la Real Sociedad en un duelo correspondiente a la séptima jornada de LaLiga. Los blaugranas saldrán por su cuarto triunfo consecutivo en el campeonato ante un cuadro donostiarra que viene de ganar por primera vez en la temporada.

Los dirigidos por Hansi Flick vienen de vencer al Real Oviedo (1-3) y derrotaron al Getafe (3-0) en su último encuentro en casa. Los catalanes se ubican en la segunda posición con 16 puntos, a dos del líder Real Madrid. Además, tienen un récord de 19 goles a favor y solo 4 en contra.

Por su parte, la Real Sociedad superó entre semana por la mínima diferencia al Mallorca (1-0), pero cayeron con Betis en su anterior presentación fuera de casa. Los dirigidos por Sergio Francisco se ubican en la decimosexta posición con 5 unidades.

Ante la actualidad de ambos equipos y el fútbol que muestran los catalanes en casa no extrañaría que consigan una nueva victoria. Además, se debe tomar en cuenta que Barcelona venció a los vascos en tres de los cinco enfrentamientos más recientes.

Triunfo sin recibir goles

Por los antecedentes, es muy probable que Barcelona se quede con los tres puntos sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cinco victorias de los dirigidos por Flick en el torneo. Asimismo, esto se dio en dos de los anteriores tres duelos entre ambos.

En el caso de los vascos, se debe señalar que no marcaron en su derrota frente al Real Oviedo fuera de casa (1-0).

Más de 2.5 goles blaugranas

Es probable que el cuadro catalán anote más de 2.5 goles por su poderío ofensivo y sus anteriores presentaciones. Ese pronóstico se cumplió en cinco de los seis compromisos disputados por los actuales campeones en LaLiga.

También esto se dio en el duelo entre ambos más reciente, así como en la última derrota de la Real Sociedad en LaLiga (3-1 vs Betis).

Gol de Lewandowski

El delantero polaco viene recuperando su mejor ritmo, por lo que podría anotar en cualquier momento. Lewandowski marcó en el triunfo ante Real Oviedo entre semana y tiene tres goles en las tres jornadas más recientes.

De igual forma, es importante señalar que Lewandowski marcó en la victoria del Barcelona ante la Real Sociedad (4-0) de la temporada pasada en este mismo escenario.

Cuotas: Barcelona vs Real Sociedad

Resultado Cuotas Barcelona 1.29 Empate 5.20 Real Sociedad 11.00

Barcelona vs Real Sociedad: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 175 oportunidades. El balance es de 104 victorias del Barcelona, 36 empates y 35 triunfos de la Real Sociedad. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: