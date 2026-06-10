El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo D del torneo de 2026, se disputará el viernes 12 en el Los Angeles Stadium. Estados Unidos, con la presión de jugar en casa, buscará una victoria clave ante un combinado paraguayo conocido por su solidez defensiva.

Pronósticos del Estados Unidos vs Paraguay





Victoria de Estados Unidos – 1.95 vía Stake

Doble oportunidad: Estados Unidos o Empate y Menos de 3 goles – 1.90 vía Stake

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Puntos clave para el partido Estados Unidos vs Paraguay





Paraguay demostró una gran disciplina defensiva en la clasificación de CONMEBOL, concediendo solo 10 goles en 18 partidos.

Las cuotas sugieren un partido con pocos goles; tanto el mercado de Más de 2.5 goles como el de Ambos equipos anotan se sitúan por encima de la par.

Christian Pulisic es la principal figura ofensiva de Estados Unidos y el máximo goleador de la plantilla actual.

La selección estadounidense cuenta con un número significativo de jugadores que militan en las principales ligas europeas, reflejo de su desarrollo en los últimos años.

Análisis y estado de forma: Estados Unidos vs Paraguay





Estados Unidos llega al torneo con la ventaja de ser local, pero con la desventaja de no haber disputado partidos oficiales de clasificación. Su preparación se ha basado en amistosos, con resultados mixtos que incluyen una victoria sobre Senegal pero también derrotas ante combinados europeos. Se espera que el equipo de Mauricio Pochettino adopte un estilo de juego basado en la posesión para intentar superar a su rival.

Por su parte, Paraguay regresa a la máxima cita del fútbol tras 16 años de ausencia, habiendo superado la exigente fase de clasificación sudamericana. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se caracteriza por su pragmatismo y un bloque defensivo muy compacto. Su estrategia probablemente se centrará en ceder la iniciativa, frustrar los ataques del anfitrión y buscar oportunidades al contraataque, jugando sin la presión del favoritismo.

Nuestra apuesta segura: Estados Unidos gana el partido





El favoritismo recae sobre el equipo local. La combinación del apoyo de su público y la experiencia de su entrenador, Mauricio Pochettino, son factores determinantes. Aunque Paraguay es un rival rocoso, la presión del debut en un escenario de esta magnitud podría jugar en su contra. La ofensiva paraguaya es limitada, lo que podría permitir a Estados Unidos controlar el partido y encontrar los espacios para llevarse la victoria.

Apuesta de valor: doble oportunidad: Estados Unidos o empate y menos de 3 goles





Esta apuesta se fundamenta en la solidez defensiva de Paraguay, que fue el segundo equipo menos goleado en la clasificación de CONMEBOL. Se anticipa un encuentro cerrado y con pocas ocasiones claras. La falta de ritmo competitivo de Estados Unidos podría traducirse en dificultades para generar juego fluido. Por ello, cubrir un posible empate junto a una victoria local en un contexto de menos de tres goles totales presenta un valor considerable, considerando que una derrota del anfitrión es el escenario menos probable.

Comparativa de cuotas: Estados Unidos vs Paraguay





Alineaciones probables: Estados Unidos vs Paraguay



