¿Qué puedes obtener con el bono de bienvenida RETAbet?

Un bono de bienvenida es un importante punto de partida, ya que permite contar con más fondos al momento de comenzar a apostar. Por ello, RETAbet ofrece para sus nuevos usuarios un gran beneficio que se detalla de esta manera:

Tanto para apuestas deportivas como para apuestas en casino, RETAbet cuenta con grandes promociones, las cuales puedes obtener con tu primer registro y tras realizar tu primer depósito, consiguiendo así más saldo para tus primeras jugadas.

Bono de bienvenida en apuestas deportivas de RETAbet

RETAbet bono bienvenida apuestas deportivas

RETAbet tiene una gran cantidad de eventos deportivos para satisfacer la preferencia de todos sus usuarios. Por ejemplo, cuenta con los deportes más populares como el fútbol, baloncesto o tenis, así como deportes más particulares como hockey, tenis de mesa, caballos y para los más modernos actividades de e-sports o ligas electrónicas.

Por ello, los usuarios que opten por apuestas deportivas pueden obtener hasta 600 soles (o 150 dólares) con tu primera apuesta. Si te has registrado y realizas tu primer depósito y apuesta, puedes recibir el 50 % de tu apuesta por un monto de hasta 600 soles, saldo que estará disponible para realizar apuestas gratis.

Una de las características más destacables de este bono de bienvenida en apuestas deportivas de RETAbet es que no exige el cumplimiento de rollover, una ventaja importante para los usuarios. El principal requisito para recibir este bono es no ganar con tu primera apuesta. De esta manera, si no tienes fortuna, contarás con fondos para seguir intentándolo.

En resumen, puedes obtener este beneficio en tres pasos:

Regístrate en RETAbet con el código APUESTAMAXPE

Deposita y haz tu primera apuesta

Si no ganas, recibirás el 50 % en apuestas gratis hasta por 600 soles

Para acceder a este beneficio, el primer depósito debe realizarse en los 15 días posteriores al registro. Además, las apuestas gratis serán de máximo 50 soles o dólares y se podrán jugar con una cuota mínima de 1.70. Solo se puede utilizar una apuesta gratis por mercado y deberán utilizarse en siete días.

Bono de bienvenida en casinos de RETAbet

RETAbet bono bienvenida casino

Para los que prefieren apostar en casino, RETAbet tiene otra oferta disponible para sus nuevos clientes: una promoción que brinda 50 giros gratis con el primer depósito y multiplica así las opciones de ganar con las primeras jugadas en esta modalidad de apuesta.

Para obtener esta promoción, debes ser un cliente registrado en RETAbet y haber depositado, apostado y contar con saldo disponible durante los 15 días posteriores al registro. En resumen, puedes obtener este beneficio siguiendo estos tres pasos:

Regístrate en RETAbet

Realiza un depósito y regístrate en Promociones

Accede a 50 giros gratis en slots seleccionados

RETAbet cuenta con diversas alternativas para apostar en casinos, y los giros gratis obtenidos con este bono de bienvenida están disponibles para ser jugados en tragamonedas de Pragmatic Play: Gates of Olympus, Sugar Rush, Hot to Burn, Sweet Bonanza, 5 Lions Gold, Buffalo King Megaways, Great Rhino Megaways y Wisdom of Athena.

Cabe mencionar que esta promoción solamente se permite una vez por persona, domicilio, ordenador e IP. Además, se precisa que el importe de ganancia máximo que podrá retirar un usuario es de 400 soles o su equivalente en dólares. Si como cliente llegas al monto mencionado antes de obtener los 50 giros gratis, los giros restantes se eliminarán de la cuenta.

Cómo activar el bono de bienvenida RETAbet

En cuanto a los requisitos para activar el bono de bienvenida RETAbet, lo más importante a considerar es que debes ser un usuario registrado, depositar dentro de los primeros 15 días tras el registro y realizar tu primera apuesta. En caso de no ganar, podrás activar el bono de bienvenida para apuestas deportivas en RETAbet. Recuerda usar el código APUESTAMAXPE.

El factor determinante es no ganar con la primera apuesta. Para que se active el bono, se considera la primera apuesta simple o combinada con una cuota mínima por selección de 1.90.

Otro de los factores a considerar es que el depósito mínimo para participar en esta promoción es de 10 soles o 3 dólares.Y esta promoción no se puede activar con otras promociones.

Términos y condiciones para activar el bono de bienvenida RETAbet

De acuerdo a los términos y condiciones mencionados en la plataforma de RETAbet, el bono de bienvenida para apuestas deportivas tiene factores adicionales a considerar, siendo los más importantes:

Solo se permite una promoción por persona, domicilio, dispositivo, correo electrónico, teléfono, IP o cualquier otro campo que compruebe la duplicidad de cuentas.

Las apuestas gratis no estarán disponibles para apuestas de sistema, mutuas o Megacuotas.

RETAbet se reserva el derecho de anular las ganancias derivadas de las apuestas gratis si considera que se utilizó la promoción de manera incorrecta.

Además, la casa de apuestas se reserva el derecho a modificar, alterar, suspender o finalizar la promoción.

En tanto, para apuestas en casino, los términos y condiciones de RETAbet consideran puntos como:

Apuntarse en la sección Promociones tras registrarse en la plataforma.

Las ganancias obtenidas en Giros Gratis no se podrán retirar hasta que se haya utilizado la totalidad de giros gratuitos.

Para jugar en las tragamonedas de esta promoción con el saldo disponible en tu cuenta, debes haber utilizado antes todos los giros gratuitos.

Los giros gratis deben ser utilizados en siete días tras la aceptación, luego se cancelarán automáticamente los giros y las posibles ganancias acumuladas en el monedero de los giros.

¿RETAbet ofrece bonos de bienvenida sin depósitos?

Esta plataforma ofrece bonos de bienvenida para deportes y también para casinos, pero estas se encuentran ligadas tanto al primer registro como al primer depósito en RETAbet. Tal como se detalló en párrafos anteriores, el depósito inicial de cada jugador es uno de los requisitos importantes para comenzar a obtener estos bonos.

Métodos de pago y retiros disponibles en RETAbet

Entre sus métodos de depósito disponibles, RETAbet cuenta con modalidades tradicionales como las tarjetas, billeteras electrónicas, monederos digitales, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Yape

Plin

Visa

MasterCard

PagoEfectivo

SafetyPay

Transferencia bancaria

Tarjeta Retabet

Tienda o terminal Retabet

RETAbet tiene diferentes alternativas para retirar las ganancias, tales como:

Tarjeta Visa

Oficina BBVA

Transferencia bancaria

Tienda o terminal RETAbet

Tarjeta RETAbet

Preguntas frecuentes

¿RETAbet ofrece promociones adicionales a los bonos de bienvenida?

RETAbet viene sumando nuevas ofertas para sus nuevos usuarios y también para los clientes recurrentes. Para encontrar estos beneficios, solo debes ingresar a la plataforma y ubicar la sección Promociones. En este espacio, las ofertas están divididas por tipos de apuesta.

¿RETAbet cuenta con atención al cliente en caso de inconvenientes?

Para los usuarios que lamentablemente tengan un inconveniente durante sus jugadas o con depósitos/retiros, RETAbet tiene un botón de chat interactivo donde los clientes pueden encontrar información importante para solucionar sus inconvenientes. También está disponible el correo info@retabet.pe para más dudas.

¿RETAbet cuenta con códigos promocionales?

Como las principales casas de apuestas a nivel mundial, RETAbet cuenta con códigos promocionales para beneficios de sus usuarios. Puedes ubicarlos en el portal web o también en otros espacios. Estos códigos deben ser activados para recibir los beneficios.