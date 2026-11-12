Los pronósticos Serbia vs Alemania apuntan a un claro dominio visitante. La falta de contundencia local y la urgencia germana definen el valor en los mercados de apuestas para este choque.

Este partido corresponde a la jornada 5 de la UEFA Nations League. Se disputará el 13 de noviembre en el Estadio Rajko Mitić, un escenario donde el equipo local buscará romper su racha negativa en las apuestas Nations League ante un cuadro alemán obligado a sumar para asegurar su clasificación.

Pronósticos del Serbia vs Alemania

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Puntos clave para el partido Serbia vs Alemania

Serbia promedia apenas 8.75 tiros a favor y concede 26.25 por partido en la actual competición.

Alemania registró un 74% de posesión y 3.81 goles esperados (xG) en el último enfrentamiento directo.

El mercado de menos de 3.5 goles se ha cumplido en los cuatro partidos previos del equipo local en este torneo.

Análisis y estado de forma: Serbia vs Alemania

Serbia llega a este compromiso en el fondo del Grupo 2 con cero puntos y cuatro derrotas consecutivas. El equipo registra un déficit de -7.4 en goles esperados (xG) y promedia un 33.4% de posesión. La ausencia de jugadores clave en la ofensiva reduce significativamente su capacidad para generar oportunidades frente a defensas organizadas.

Por su parte, Alemania ocupa la tercera posición con cinco puntos y requiere la victoria para avanzar de ronda. El conjunto visitante ostenta el mejor registro defensivo del torneo, concediendo solo 0.5 goles por partido. Su control territorial se refleja en un promedio de posesión del 66%, lo que minimiza las opciones de ataque del rival.

Nuestra apuesta segura: Victoria de Alemania

Alemania posee una probabilidad implícita del 80% en el mercado 1X2. Su dominio estadístico en el partido de ida, donde generaron 32 remates frente a solo uno de Serbia, justifica las cuotas Serbia vs Alemania. La fragilidad defensiva local y su nula producción en ataque respaldan sólidamente esta selección en el mercado de ganador.

Apuesta de valor: Menos de 3.5 goles

A pesar del claro favoritismo visitante, Alemania promedia solo 1.25 goles por partido bajo su actual dirección técnica. Serbia adoptará un bloque bajo para limitar los espacios, una táctica que ha mantenido sus cuatro partidos anteriores por debajo de esta línea. La cuota ofrece un margen de rentabilidad atractivo considerando las métricas recientes de ambos equipos.

Comparativa de cuotas Serbia vs Alemania

Alineaciones probables Serbia vs Alemania