El partido se disputará el domingo 17 de mayo en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Mientras que el equipo local busca asegurar su permanencia, el Real Madrid llega sin objetivos claros en la competición, un factor clave en los pronósticos del Sevilla vs Real Madrid.

Pronósticos del Sevilla vs Real Madrid





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Puntos clave para el partido Sevilla vs Real Madrid





El Sevilla ganó cuatro de sus últimos siete partidos, incluyendo tres victorias consecutivas en La Liga, su mejor racha en dos años.

El equipo local encajó goles en nueve de sus últimos diez partidos en el Ramón Sánchez Pizjuán.

La opción “Ambos equipos anotan” resultó ganadora en 11 de los 18 partidos del Sevilla en casa esta temporada.

El Real Madrid solo ha mantenido su portería a cero en uno de sus últimos seis partidos como visitante.

Análisis y estado de forma: Sevilla vs Real Madrid





El Sevilla llega a este encuentro con una dinámica ascendente. Tras una temporada irregular, el equipo ha logrado una racha de resultados positivos que le acerca a la salvación matemática. Su reciente victoria por 3-2 ante el Villarreal, remontando un 0-2, demuestra la fortaleza mental y el compromiso del plantel en esta fase decisiva. La necesidad de sumar puntos para asegurar la categoría es su principal motor.

Por otro lado, el Real Madrid afronta el partido desde una posición de trámite. Ubicado en la segunda plaza sin posibilidad de moverse, el equipo juega por orgullo y para cumplir con el calendario. La falta de objetivos competitivos podría traducirse en una menor intensidad, aunque su calidad individual siempre es un factor a considerar. Este contraste de motivaciones es fundamental para las apuestas en La Liga.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos anotan – Sí





El mercado “Ambos equipos anotan” presenta un fundamento estadístico sólido. El Sevilla demostró ser vulnerable en defensa en casa, concediendo goles en 9 de sus últimos 10 encuentros. Sin embargo, su ataque también ha sido efectivo, marcando en 7 de sus últimos 8 partidos como local. El Real Madrid, por su parte, solo se quedó sin marcar en dos salidas esta temporada, pero su registro defensivo como visitante es frágil, con una sola portería a cero en sus últimos seis desplazamientos. La combinación de la necesidad local y la inconsistencia defensiva visitante justifica esta selección.

Apuesta de valor: Empate





La cuota de 3.50 por el empate representa un valor considerable dadas las circunstancias del partido. El Real Madrid es favorito en el papel, pero su falta de motivación competitiva es un factor de riesgo para los apostadores. En contraste, el Sevilla cuenta con el impulso de tres victorias consecutivas en casa y la urgencia de asegurar un punto que podría ser vital. Los modelos analíticos otorgan al Real Madrid menos del 50% de probabilidad de victoria, lo que sugiere que el encuentro será más reñido de lo que indica el favoritismo inicial y abre la puerta a un resultado de igualdad.

Comparativa de cuotas: Sevilla vs Real Madrid





Alineaciones probables: Sevilla vs Real Madrid



