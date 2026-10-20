Estos pronósticos de Torque vs Atlético Mineiro analizan las mejores oportunidades de apuesta para la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño llega con una ventaja importante y buscará gestionar el resultado, mientras que el equipo uruguayo necesita reaccionar ante su afición.

El encuentro se disputará el miércoles 21 de octubre en Montevideo. Atlético Mineiro ganó 3-0 en el partido de ida, por lo que Torque tendrá que asumir riesgos ofensivos para intentar remontar la eliminatoria. Las cuotas de Torque vs Atlético Mineiro sitúan al equipo brasileño como favorito.

Pronósticos de Torque vs Atlético Mineiro

Ambos equipos anotan: Sí - 1.63 vía 1xbet

Atlético Mineiro gana y más de 1.5 goles - 2.88 vía 1xbet

Puntos claves para el partido de Torque vs Atlético Mineiro

Torque llega tras dos derrotas consecutivas: perdió 3-0 ante Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana por el partido de ida y luego cayó 2-1 frente a Albion en el campeonato uruguayo. Antes de esa racha, había vencido 1-0 a Danubio.

perdió 3-0 ante Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana por el partido de ida y luego cayó 2-1 frente a Albion en el campeonato uruguayo. Antes de esa racha, había vencido 1-0 a Danubio. El equipo uruguayo tuvo dificultades ofensivas: en sus últimos seis encuentros oficiales antes de la revancha, marcó tres goles y se quedó sin anotar en cuatro partidos. Esta falta de eficacia representa un desafío importante ante la necesidad de remontar.

en sus últimos seis encuentros oficiales antes de la revancha, marcó tres goles y se quedó sin anotar en cuatro partidos. Esta falta de eficacia representa un desafío importante ante la necesidad de remontar. Atlético Mineiro atraviesa un buen momento: ganó sus últimos cuatro partidos, con triunfos ante Santos (2-1), Torque (3-0) y Coritiba (1-0), además de una victoria por 1-0 frente a RB Bragantino.

ganó sus últimos cuatro partidos, con triunfos ante Santos (2-1), Torque (3-0) y Coritiba (1-0), además de una victoria por 1-0 frente a RB Bragantino. El Galo combina resultados positivos en Brasil y en el torneo continental: antes de visitar Montevideo, venció 1-0 a Coritiba por el Brasileirao y goleó 3-0 a Torque en la ida de las semifinales.

antes de visitar Montevideo, venció 1-0 a Coritiba por el Brasileirao y goleó 3-0 a Torque en la ida de las semifinales. La diferencia entre ambos se refleja en los resultados recientes: Torque perdió cuatro de sus últimos seis partidos, mientras que Atlético Mineiro ganó cuatro y empató dos en ese mismo tramo. El antecedente directo, con victoria brasileña por 3-0, refuerza el favoritismo visitante.

Análisis y estado de forma: Torque vs Atlético Mineiro

Montevideo City Torque afronta la revancha con la obligación de mejorar su rendimiento ofensivo después de quedarse sin marcar en Belo Horizonte. La derrota por 3-0 en la ida, sumada al tropiezo por 2-1 ante Albion en el campeonato uruguayo, aumenta la presión sobre el conjunto local. Para mantener sus opciones de clasificación, deberá buscar el arco rival desde los primeros minutos, aunque sin descuidar su estructura defensiva.

Los últimos resultados también reflejan las dificultades de Torque para encontrar regularidad. La victoria por 1-0 ante Danubio había ofrecido señales positivas, pero las derrotas posteriores volvieron a exponer sus problemas para sostener resultados frente a rivales exigentes. En este contexto, la eficacia en el área contraria será fundamental para intentar cambiar el desarrollo de la eliminatoria.

Atlético Mineiro, por su parte, llega con mejores sensaciones. El conjunto brasileño enlazó victorias ante Santos, Torque, Coritiba y RB Bragantino, una secuencia que respalda su favoritismo para la revancha. El 3-0 conseguido en la ida le permite administrar la ventaja, pero su capacidad para aprovechar los espacios puede resultar determinante si el equipo uruguayo adelanta sus líneas.

El escenario presenta dos necesidades distintas: Torque debe atacar para intentar remontar, mientras que Atlético Mineiro puede aprovechar los espacios que deje su rival. Las cuotas Torque vs Atlético Mineiro favorecen al visitante, aunque el planteamiento ofensivo del equipo uruguayo podría generar ocasiones en ambas áreas.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos sí anotan

La selección de ambos equipos anotan: sí se apoya en la necesidad de Torque de asumir el protagonismo ofensivo. El conjunto uruguayo no puede limitarse a proteger su portería, ya que necesita marcar para intentar reducir la diferencia de tres goles que arrastra desde el partido de ida.

Atlético Mineiro también cuenta con argumentos para encontrar la portería rival. En el primer encuentro demostró su capacidad para generar ocasiones y convirtió tres de ellas en goles. Si Torque adelanta sus líneas para buscar la remontada, el equipo brasileño puede encontrar espacios para aprovechar sus transiciones ofensivas.

La cuota de 1.63 representa una alternativa para quienes esperan que ambos conjuntos consigan marcar. No obstante, el pronóstico depende de que Torque mejore su efectividad respecto a la ida y de que Atlético Mineiro mantenga su capacidad para generar peligro.

Apuesta de valor: Atlético Mineiro gana y más de 1.5 goles

La apuesta combinada de victoria de Atlético Mineiro y más de 1.5 goles ofrece una cuota de 2.88. Para acertar, el equipo brasileño debe ganar el partido y el encuentro debe terminar con un mínimo de dos tantos, independientemente de cómo se distribuya el marcador.

El resultado de la ida respalda la capacidad ofensiva del Galo, que consiguió imponerse por 3-0 gracias a su efectividad frente al arco. Además, la necesidad de Torque de buscar una remontada puede dejar espacios que el conjunto visitante aproveche para generar ocasiones de peligro.

La buena racha reciente del equipo brasileño, con triunfos ante Santos, Torque, Coritiba y RB Bragantino, también refuerza la confianza en su rendimiento. Aunque Atlético Mineiro podría adoptar un planteamiento más conservador debido a su ventaja global, dispone de argumentos para buscar otra victoria.

Comparativa de cuotas: Torque vs Atlético Mineiro

Alineaciones probables: Torque vs Atlético Mineiro