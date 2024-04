Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el Tottenham vs Arsenal, partido correspondiente a la jornada 35 de la Premier League que se disputará este domingo 28 de abril de 2024.

Tottenham y Arsenal salen por la victoria en el derbi del norte de Londres. Los Spurs quieren sumar de a tres para seguir soñando con la clasificación a Champions League, mientras que Los Gunners necesitan el triunfo para continuar en la pelea por el título.

Pronósticos: Tottenham vs Arsenal

Primer tiempo: Tottenham o empate – 1.57 vía bet365

– 1.57 vía bet365 Arsenal anota primero – 1.50 vía bet365

– 1.50 vía bet365 Tottenham anotará menos de 1.5 goles – 1.50 vía bet365

Tablas al descanso

El duelo londinense no es cualquier otro partido. Si bien Tottenham no está en su mejor temporada, los Spurs buscarán a toda costa defender su localía y no dejar imponer su juego al Arsenal de Arteta, equipo al que ya le sacaron un empate en el primer partido en el Emirates y que podría tener un primer tiempo complicado fuera de casa.

A pesar de sus buenos resultados, al Arsenal le ha costado asentarse en las primeras mitades de visitante: en 10 de 17 partidos se fueron igualados o por debajo en el marcador al descanso. Además, al frente tendrán al Tottenham que en casa suele arrancar bien, ya que en 12 de sus 16 partidos llegó ganando o empatando al entretiempo.

Apuesta 1 – Tottenham vs Arsenal: Primer tiempo: Tottenham o empate – 1.57 vía bet365

Los Gunners se adelantan

Si existía la duda si a Arsenal le iba a costar la eliminación de la Champions League, el equipo de Arteta se encargó de desterrarla tras la victoria ante Wolves y la goleada frente a Chelsea. Los Gunners ahora centran todo su esfuerzo en su visita a Tottenham en un buen momento, y buscarán repetir su fórmula para el triunfo.

Podemos esperar nuevamente que Arsenal sea el primer equipo en anotar. Y es que los Gunners lo han hecho en cinco de sus últimos siete partidos incluyendo Champions League. A Tottenham tampoco le va bien en este campo, ya que encajó el primer gol en seis de sus nueve encuentros más recientes.

Apuesta 2 – Tottenham vs Arsenal: Arsenal anota primero – 1.50 vía bet365

Poca producción para el local

Tottenham es uno de los pocos equipos de la Premier League que hasta ahora han logrado anotar en cada uno de sus partidos en condición de local. Los Spurs no han perdonado a ningún visitante y, aunque se espera que extienda la marca en este nuevo partido, también podemos aguardar que Arsenal reduzca los daños.

El equipo de Arteta se ha consolidado como la mejor defensa de la temporada sin ninguna duda. Aunque lo más probable es que no salga con la valla invicta de este partido, lo seguro es que controlará el ataque de Tottenham a solo un gol, ya que los Gunners solo recibieron más de esa cifra en apenas tres de sus 17 encuentros fuera de casa.

Apuesta 3 – Tottenham vs Arsenal: Tottenham anotará menos de 1.5 goles – 1.50 vía bet365

Cuotas: Tottenham vs Arsenal

Resultado Cuotas Tottenham 4.00 Empate 4.00 Arsenal 1.75

Tottenham vs Arsenal: Enfrentamientos directos

El historial entre estos dos elencos muestra la paridad que existe, ya que Arsenal ha conseguido cuatro victorias frente a las tres del Tottenham en los últimos 10 partidos disputados.