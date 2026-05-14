Universitario se enfrentará con el colista Atlético Grau en duelo correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los tricampeones quieren mantenerse entre los primeros puestos, mientras que el equipo visitante intentará levantar cara porque llegan con tres derrotas consecutivas en el campeonato.

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Puntos claves para el partido Universitario vs Atlético Grau

La U ganó los dos enfrentamientos ante Atlético Grau en la temporada pasada.

Se marcaron más de 2.5 goles en los últimos tres encuentros de Universitario entre Copa Libertadores y Liga 1.

Los cremas ganaron seis de sus siete presentaciones en casa por el Torneo Apertura.

Atlético Grau perdió cuatro de sus cinco compromisos más recientes.

En el semestre Atlético Grau tiene cinco derrotas y dos empates fuera de casa.

Análisis y estado de forma: Universitario vs Atlético Grau

Universitario recibe la visita del Atlético Grau en partido correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1. La U quiere mostrar su mejor versión frente a un equipo que vive un semestre para el olvido.

Los tricampeones vienen de empatar con Sport Boys (0-0), pero perdieron con Alianza Atlético (1-2) en su anterior presentación en el Monumental. La U vive un torneo muy irregular, por lo que se ubica en la cuarta posición con 25 puntos.

Por su lado, Atlético Grau llega con tres derrotas consecutivas en el Apertura. Los visitantes perdieron el pasado fin de semana con Cienciano (1-2). Se encuentran en la decimoctava posición con apenas 10 unidades.

Un punto a tomar en cuenta es que Universitario derrotó a este rival en tres de los últimos cuatro enfrentamientos. Se espera que la historia se repita, por lo que el cuadro crema aparece como el claro favorito en las apuestas.

Nuestra apuesta segura: Más de 2.5 goles

Por los últimos partidos de ambos equipos no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en seis de los siete compromisos más recientes de los actuales campeones del fútbol peruano.

Apuesta de valor: La U deja la valla invicta

Ante la realidad de cada plantel es probable que la U consiga el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de las anteriores cinco presentaciones en casa de los cremas. También, esto se dio en los dos triunfos más recientes de este equipo ante Atlético Grau.

Alineaciones probables Universitario vs Atlético Grau