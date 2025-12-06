Cuando Luis Díaz salió del Liverpool, muchos pensaban que iba a necesitar tiempo para adaptarse a la Bundesliga y a partir de ahí ganarse la titularidad en el Bayern Múnich. Sin embargo, la calidad del colombiano le bastó para convencer a Vincent Kompany desde el primer día y, estando casi a mitad de temporada, es uno de los futbolistas más determinantes del equipo. Hoy, por la jornada 13 de del campeonato alemán, el ‘Guajiro’ participó directamente en la goleada por 5-0 sobre el Stuttgart. El exjugador del Junior de Barranquilla fue clave en el 3-0 anotado por Josip Stanišić, ya que hizo toda la acción al desequilibrar por la banda izquierda, dejando solo al croata para que remate y aumente la cuenta para los bávaros. A menos de un año para el Mundial, donde Colombia enfrentará a Portugal, Uzbekistán y el ganador de un repechaje intercontinental (Nueve Calcedonia, Jamaica o RD Congo) en el Grupo K, el atacante cafetero quiere llegar en su mejor versión para el su país sueñe con hacer historia en Norteamérica.

SOBRE EL AUTOR Roy Galdos Sánchez Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.