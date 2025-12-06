Cuando Luis Díaz salió del Liverpool, muchos pensaban que iba a necesitar tiempo para adaptarse a la Bundesliga y a partir de ahí ganarse la titularidad en el Bayern Múnich. Sin embargo, la calidad del colombiano le bastó para convencer a Vincent Kompany desde el primer día y, estando casi a mitad de temporada, es uno de los futbolistas más determinantes del equipo. Hoy, por la jornada 13 de del campeonato alemán, el ‘Guajiro’ participó directamente en la goleada por 5-0 sobre el Stuttgart. El exjugador del Junior de Barranquilla fue clave en el 3-0 anotado por Josip Stanišić, ya que hizo toda la acción al desequilibrar por la banda izquierda, dejando solo al croata para que remate y aumente la cuenta para los bávaros. A menos de un año para el Mundial, donde Colombia enfrentará a Portugal, Uzbekistán y el ganador de un repechaje intercontinental (Nueve Calcedonia, Jamaica o RD Congo) en el Grupo K, el atacante cafetero quiere llegar en su mejor versión para el su país sueñe con hacer historia en Norteamérica.
