Luis Díaz y su asistencia de lujo para golazo de Raphaël Guerreiro. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Luis Díaz y su asistencia de lujo para golazo de Raphaël Guerreiro. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

¡Luis Díaz sigue imparable en el Bayern Múnich! El colombiano realizó una maniobra de lujo para asistir a Raphaël Guerreiro y contribuir en el 1-1 ante el St. Pauli.

Noticia en desarrollo...

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC