vs. Augsburgo se miden (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) en la . ¿Dónde se verá este compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros. Así como vía streaming por Disney Plus. ¿A qué hora jugarán? El partido se disputa este sábado 24 de enero desde las 09:30 a.m. para Perú, Colombia y Ecuador; el duelo inicia a las 10:30 a.m. en Bolivia y Venezuela; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay a las 11:30 a.m. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Depor te hará vivir todos los detalles de una jornada más del torneo alemán con la actuación de Luis Díaz.

Bayern Múnich vs Ausgburgo por la Bundesliga | VIDEO: BM
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

