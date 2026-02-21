se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la jornada 23 de la con Luis Díaz de titular. ¿Dónde se podrá ver el compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN 2, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además como en su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¿A qué hora se juega? El partido se disputa el sábado 21 de febrero desde las 9:30 a.m. para Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia y Venezuela; con dos horas más en Argentina, Chile y Uruguay. Un detalle importante: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Bayern vs Eintracht por la Bundesliga | VIDEO: EF TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

