Bayern vs. Frankfurt se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la jornada 23 de la Bundesliga 2025-26 con Luis Díaz de titular. ¿Dónde se podrá ver el compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN 2, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además como en su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¿A qué hora se juega? El partido se disputa el sábado 21 de febrero desde las 9:30 a.m. para Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia y Venezuela; con dos horas más en Argentina, Chile y Uruguay. Un detalle importante: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Bayern vs Eintracht por la Bundesliga | VIDEO: EF TV