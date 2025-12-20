Partidazo se vivirá en el Bayern vs. Heidenheim, quienes se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la jornada 15 de la Bundesliga 2025-26. ¿En qué canales se podrá ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol alemán se deben conectarse a la señal de ESPN, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, con su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¿A qué hora comienza el duelo donde Luis Díaz tendrá participación? Este partido está pactado para el domingo 21 de diciembre desde las 11:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se juega en el Voith Arena. Depor te presenta todos los detalles del partido.

Heidenheim vs. Bayern por la Bundesliga | VIDEO: Bayern TV