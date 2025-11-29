Bayern vs. St. Pauli se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 12 de la Bundesliga 2025-26. ¿En qué canales ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, deberás conectarte a la señal de ESPN, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, con su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¿A qué hora comienza el duelo? Este partido está pactado para el sábado 29 de noviembre desde las 9:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Allianz Arena. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Bayern vs. St. Pauli se enfrentan por la Bundesliga. (Video: Bayern Múnich)
