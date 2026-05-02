Bayern Múnich vs. Heidenheim se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en el compromiso correspondiente a la jornada 32 de la Bundesliga. La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN, señal que cuenta con los derechos televisivos del campeonato alemán y que puede verse mediante operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, además de la alternativa de streaming en plataformas oficiales ¿A qué hora se juega el partido? El duelo está programado para este sábado 2 de mayo desde las 8:30 a.m., y se disputará en el Allianz Arena.

Bayern Munich enfrentará a Heidenheim por la Bundesliga. (Video: Bayern Munich)