¡Con Luis Díaz! vs. Hoffenheim se enfrentan EN VIVO | ONLINE | HD | EN DIRECTO por la jornada 21 de la . ¿Dónde se verá el compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además como en su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¿A qué hora se juega? El partido se disputa este domingo 8 de febrero desde las 11:30 a.m. para Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia y Venezuela; con dos horas más en Argentina, Chile y Uruguay. Un detalle importante: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Bayern vs. Hoffenheim por la Bundesliga | VIDEO: Bayern TV
Bayern vs. Hoffenheim por la Bundesliga | VIDEO: Bayern TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC