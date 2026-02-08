¡Con Luis Díaz! Bayern vs. Hoffenheim se enfrentan EN VIVO | ONLINE | HD | EN DIRECTO por la jornada 21 de la Bundesliga 2025-26. ¿Dónde se verá el compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además como en su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¿A qué hora se juega? El partido se disputa este domingo 8 de febrero desde las 11:30 a.m. para Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia y Venezuela; con dos horas más en Argentina, Chile y Uruguay. Un detalle importante: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Bayern vs. Hoffenheim por la Bundesliga | VIDEO: Bayern TV