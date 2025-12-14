Bayern vs. Mainz se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | STREAMING) por la jornada 14 de la Bundesliga 2025-26. ¿En qué canales se podrá ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, los fanáticos del fútbol alemán se deben conectar a la señal de ESPN, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, con su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¿A qué hora comienza el duelo donde Luis Díaz no tendrá participación? Este partido está pactado para el domingo 14 de diciembre desde las 11:30 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se juega en el Allianz Arena. Depor te presenta todos los detalles del partido.

Bayern vs. Mainz EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por la Bundesliga 2025. (Video: ESPN)