Bayern vs. Mainz se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 34 de la Bundesliga 2025-26. ¿En qué canales ver la transmisión del partido con Luis Díaz de titular? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 25 de abril desde las 8:30 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).

Bayern Munich se mide ante Mainz por la Bundesliga. (Video: Bayern Munich)