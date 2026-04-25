vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 34 de la Bundesliga 2025-26. ¿En qué canales ver la transmisión del partido con de titular? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 25 de abril desde las 8:30 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España).

Bayern Munich se mide ante Mainz por la Bundesliga. (Video: Bayern Munich)
Bayern Munich se mide ante Mainz por la Bundesliga. (Video: Bayern Munich)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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