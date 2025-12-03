vs. se miden (EN DIRECTO | ONLINE | EN VIVO) por los octavos de final de la Copa de Alemania. ¿En qué canales se podrá ver el encuentro? Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de ESPN, disponible en teleoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, con su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora comienza el duelo? Este partido está pactado para el miércoles 2 de diciembre desde las 2:45 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputa en el An Der Altn Forsterei. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Bayern Múnich vs Unión Berlín por la Copa Alemana | VIDEO: ESPN
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

