se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 33 de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido con Luis Díaz de titular? ESPN (antes llamado Disney Plus) cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el campeonato peruano, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de las opciones de streaming en las plataformas de Movistar Play y Disney Plus. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 9 de mayo desde las 11:00 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

Bayern vs Wolsburgo. (Video: Bayern Munich)
Bayern vs Wolsburgo. (Video: Bayern Munich)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC