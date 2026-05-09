Bayern vs. Wolfsburgo se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 33 de la Bundesliga 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido con Luis Díaz de titular? ESPN (antes llamado Disney Plus) cuenta con los derechos exclusivos para transmitir el campeonato peruano, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de las opciones de streaming en las plataformas de Movistar Play y Disney Plus. No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 9 de mayo desde las 11:00 a.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina).

Bayern vs Wolsburgo. (Video: Bayern Munich)