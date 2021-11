Aunque no anotó ni asistió, el desempeño de Edwin Cardona en el triunfo de Boca Juniors por 2-0 sobre Sarmiento fue muy destacado. Si los dirigidos por Sebastián Battaglia dominaron el centro del campo fue en gran medida por el partidazo del cafetero, quien desde hace algunas fechas está buscando la manera de recuperar su mejor nivel en la Liga Profesional Argentina.

La noche del mediocampista cafetero en La Bombonera fue destacada no solo por los hinchas del ‘Xeneize’, sino también por un personaje muy particular: Jorge Riquelme, padre de Juan Román. El papá del excrack de Boca tuvo palabras de elogios para Cardona, llegando incluso a discutir con quien lo entrevistaba.

“Vos no sabés de fútbol, el 8 es crack, dio cátedra de fútbol. Vos sos un burro, podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol. (...) No juega porque no lo ponen, pero es crack, dejate de joder. Hablá cuando juega. En el fútbol argentino no hay un jugador como él”, señaló en diálogo con ‘AM 990′.

Por otro lado, los medios de comunicación argentinos no escatimaron en respaldar el buen momento del ‘Gordo’. Primero fue ‘TyC Sports’ y luego el ‘Diario Olé', colocándole un puntaje de 8 y 9, resctivamente.

“Gran primer tiempo, inició la jugada del gol de Vázquez con un pase magistral. Pegó una pelota en el travesaño y en los primeros 45 fue clave. Salió en la segunda etapa por González”, señaló la cadena televisiva.

“Gran pase para Villa en la primera clara. Habilitó entrelíneas a Advíncula y llegó el 1-0. Le pegó de afuera del área y rompió el travesaño. Dos asistencias geniales (a Villa y Ramírez)”, remarcó el prestigioso diario.

Con este triunfo sobre Sarmiento, Boca Junior se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la Liga Profesional Argentina con 36 puntos, diez menos que el líder River Plate. Ya sin chances matemáticas de pelear por el título, el ‘Azul y Oro’ intentará ganar sus próximo cuatro partidos a como dé lugar.





