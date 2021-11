El Manchester United anunció este domingo la marcha de su entrenador Ole Gunnar Solskjaer debido a los malos resultados, el último una derrota 4-1 el sábado ante el Watford en el marco de la fecha 12 de la Premier League. El club de Carrington agradeció los servicios del noruego y lamentó el fin de la relación. Sin embargo, en Old Trafford ya pasaron la página y ahora piensa en la llegada de un reemplazante. De momento, están dispuestos a esperar hasta final de temporada para fichar a uno nuevo, delegando de momento el puesto en Michael Carrick, que ha ejercido como segundo de Ole.

El Manchester United, que anunció este domingo el despido del noruego, apuntó en el comunicado oficial de su salida que Carrick dirigirá al equipo en los próximos partidos mientras se busca a un técnico interino que aguante hasta final de temporada.

La intención del club de Old Trafford es intentar convencer a Zinedine Zidane, que no se mostró muy entusiasmado con el cargo hace varias semanas. Para ello aumentarán la cuantía económica que le ofrecen al francés, el cual no entrena desde que el pasado verano abandonase el Real Madrid.

El currículum de Zidane, con sus tres Champions y sus dos ligas españolas, es un gran atractivo para un Manchester United que lleva casi cuatro años sin ganar un título. Sin embargo, si no consiguieran encandilar al francés, el United esperará hasta final de temporada para encontrar una mejor posición para firmar a un técnico.

Con Antonio Conte ya en el Tottenham Hotspur, al Manchester United se le escapó una de sus mejores opciones, por lo que pueden esperar hasta verano para que otro entrenador de postín se libere. También suenan los nombres del técnico del Leicester Brendan Rodgers y del entrenador del Ajax Erik ten Hag.

Cabe recordar que el United solo ha ganado 4 de sus 13 últimos partidos entre todas las competiciones, ofreciendo a menudo una imagen de falta de alma y de ideas. El cuadro mancuniano se jugará su continuidad en la Champions League el martes ante el Villarreal, el equipo que le ganó la final de la última Europa League.





