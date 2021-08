Entre lesionados o jugadores con restricciones, hay buenas noticias para la selección de Colombia. Davinson Sánchez consiguió el permiso para poder viajar a la concentración con los dirigidos por Reinaldo Rueda de cara a la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. Tottenham solo ha puesto una condición pensando en las próximas fecha de la Premier League.

La Premier League fue el primero en comunicar la posibilidad de no ceder jugadores debido al alto riesgo de contagio por coronavirus y Sudamérica es uno de los sectores que se mantiene en constante lucha por erradicar este virus. Es así que Tottenham podía decidir no otorgarle el permiso al jugador colombiano, pero no fue así.

Eso sí, Tottenham le puso una condición para poder actuar en los duelos de clasificatorias: solo podrá jugar en los partidos ante Bolivia y Paraguay, pero para el encuentro frente a Chile no; tendrá que regresarse a Inglaterra y realizar su respectiva cuarentena, según confirmó la revista Semana.

La idea de este pedido es que Sánchez regrese días antes para cumplir su respectiva cuarentena y estar disponible en las mejores condiciones para el encuentro ante Chelsea el próximo 19 de setiembre en uno de los partidos más importantes del torneo.

Por ahora, Sánchez tiene una buena temporada con Tottenham. Los ‘Spurs’ marchan primeros y el colombiano tiene la confianza de Nuno Espírtu Santo por su gran rendimiento que aporta su técnica y visión. Uno de los mejores compromisos fue el que tuvo ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Para esta jornada de Eliminatoria se disputarán tres fechas que son claves, precisamente esta es la razón por la cual varios clubes de Europa no querían prestar a sus futbolistas. Este jueves Colombia jugará ante Bolivia en La Paz, luego viajará a Asunción para enfrentar a Paraguay el domingo 5 y finalizará la triple jornada ante Chile el jueves 9 de septiembre.

