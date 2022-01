Los fichajes a comienzos de temporada han hecho que las exigencias para el Manchester United sean cada vez mayores y, tras la reciente caída en casa ante el Wolverhampton por la Premier League, algunos han decidido apuntar al nombre de Cristiano Ronaldo como uno de los responsables a pesar de que en muchas ocasiones este ha sido el salvador del equipo. El último en hacerlo fue Rio Ferdinand, exdefensor de los ‘Red Devils’, quien hizo una curiosa comparación del luso con Radamel Falcao,

El otrora zaguero inglés opinó a través de su canal de YouTube que, tanto a ‘CR7′ como a Edinson Cavani, les viene sucediendo lo mismo que en su momento vivió el colombiano cuando pisó Old Trafford durante la temporada 2014-15 a préstamo del AS Monaco: no cuentan con mediocampistas ni extremos capaces de filtrarles buenos pases que los dejen a tiro de remate.

“Mi mayor queja es que cuando tienes a Cavani y Ronaldo en tu equipo, dos de los mejores delanteros del mundo dentro del área y no juegas con ningún extremo o jugadores que sean capaces de llevar el balón al área, se siente como si fuera una tarea inútil”, apuntó en el inicio de su comentario.

“Tienes que aprovechar sus puntos fuertes, es como hace años Falcao, trajimos a alguien que era bueno conectando balones, pero nunca se le centró”, precisó Ferdinand.

Asimismo, el también exfutbolista de la Selección de Inglaterra apuntó parte de la culpa al actual director técnico del equipo, Ralf Rangnick, quien no ha sido capaz de crearle escenarios positivos al portugués y al uruguayo para que puedan producir en goles la cantidad que son capaces de marcar.

“Entonces, ¿cómo se puede esperar que produzcan? Ronaldo también puede hacer otras cosas, y Cavani también. Pero si dos de sus grandes cualidades son cuando cruzas el balón, mete el balón en el área”, finalizó Rio.

Como se recuerda, el ‘Tigre’ Falcao solo estuvo durante una campaña en el United y no fue capaz de replicar sus mejores actuaciones después de haber sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda meses atrás. Dicha lesión incluso lo marginó de la Copa del Mundo Brasil 2014. En total el cafetero solo logró marcar cuatro goles y servir cinco asistencias en 29 partidos disputados.





