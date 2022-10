Davinson Sánchez no está teniendo una temporada muy cómoda en el Tottenham, pues además de no contar con el respaldo de Antonio Conte, cada vez que juega suele cometer algunos errores que lo dejan expuesto. Esta vez volvió a ser titular ante el Newcastle United por la fecha 13 de la Premier League y no se hicieron esperar las críticas hacia su bajo rendimiento.

El colombiano fue inicialista ante las ‘Urracas’ debido a que Cristian Romero fue desafectado para el compromiso por una lesión muscular. Cuando se pensaba que Davinson aprovecharía su oportunidad para hacerse notar, sucedió todo lo contrario y se notó su poca continuidad en algunas jugadas puntuales.

Quien no se guardó nada fue Jamie O’Hara, exfutbolista de los ‘Spurs’, que tuvo duras expresiones sobre el nivel del exjugador de Atlético Nacional. Para el inglés, el dinero que pagó el club londinense por él fue una exageración, ya que en todo este tiempo no ha hecho más que demostrar que no está al nivel para una competición como la Premier League.

“Romero se lesiona y tienes que jugar con Davinson Sánchez, que la verdad no sé a qué juega. ¡Cómo pagamos 45 millones de libras por él! Nunca lo sabré, es un accidente a punto de ocurrir. Es ridículo lo mediocre que es, y pone a todo el mundo al límite cuando juegas desde atrás con él en el equipo”, indicó O’Hara, en una reciente entrevista con el medio británico ‘talkSPORT’.

Asimismo, el exfutbolista renegó del mal momento futbolístico del Tottenham y de las facilidades defensivas que suele otorgar a sus rivales, razón por la cual cayó ante el Newcastle: “¡Todo el mundo se ve tan mal! Si no tienes a Romero y a Ben Davies en esa línea defensiva, ni siquiera te molestes en jugar desde atrás. Somos un desastre”, finalizó.

Davinson Sánchez no cuenta con el respaldo de Antonio Conte en el Tottenham. (Foto: Getty Images)

¿Cómo va el Tottenham en la Premier League?

Tottenham se ubica en la tercera casilla de la tabla de posiciones de la Premier League, habiendo cosechado veintitrés puntos en doce jornadas. Asimismo, en dicha cantidad de partidos, ganaron siete, empataron dos y perdieron tres. De momento, están a cinco unidades del Arsenal, líder del torneo con veintiocho puntos.





