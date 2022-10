Luego de atravesar por tensos momentos, por fin Cristiano Ronaldo ha vuelto a entrenar con el primer equipo del Manchester United. Este martes, a primera hora, el atacante luso se ejercitó a la par de sus compañeros y todo hace indicar que Erik ten Hag lo incluirá en la convocatoria para el partido contra el Sheriff Tiraspol moldavo, por la quinta fecha de fase de grupos de la UEFA Europa League.

Vale recordar que, según había indicado el diario británico Mirror, el futbolista solicitó una reunión con su entrenador, luego del desplante que tuvo la semana pasada durante el encuentro ante Tottenham, en el que se negó a ingresar en los minutos finales y se marchó a los vestuarios antes del pitazo final del árbitro. Por tal motivo, ‘CR7’ habría pedido disculpas, así como su incorporación a la plantilla a cambio de que situaciones como la ocurrida ante los ’Spurs’ no vuelvan a darse.

Ya Ten Hag había conversado con los medios el fin de semana y aseguró que esperaba contar con Cristiano Ronaldo luego que se solucionen los problemas. “Por supuesto que lo extrañamos. Puede marcar goles. Lo necesitamos, eso está claro. Se podía ver eso en este juego”, dijo tras el empate de su equipo ante Chelsea.

Si bien ‘CR7’ no explicó a la prensa su situación, sí dejó un mensaje en sus redes sociales para los hinchas, en el que hizo referencia a la importancia del respeto y cómo practicó dicho valor en los últimos años.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento saca lo mejor de nosotros”, escribió en su cuenta de Instagram.

Así las cosas, todo hace indicar que Cristiano Ronaldo tendrá acción nuevamente este jueves. Manchester United recibe este jueves en Old Trafford a Sheriff Tiraspol, con la misión de conseguir tres puntos que le permitan seguir en la disputa por la punta del Grupo E de la Europa League con la Real Sociedad.





