Inter de Milán le cerró las puertas a la llegada de Duván Zapata luego de anunciar la contratación de Joaquín Correa como su nuevo delantero. El colombiano no podrá cumplir su sueño de aterrizar al cuadro neroazurri esta temporada; sin embargo, otro jugador del país cafetero sí lo podrá hacer. Este jueves se hizo oficial.

El joven Eddie Salcedo, que cuenta con la nacionalidad colombiana e italiana y que lleva por muchos años en el fútbol de Europa, será parte del plantel del Inter esta segunda parte del 2021. Tiene 19 años y ya pasó por clubes como Genoa y Hellas Verona.

En la última temporada en el equipo amarillo finalmente pudo tener protagonismo. Jugó 17 encuentros y marcó un gol. Ahora, volverá al Inter, club que es dueño de sus derechos deportivos, pese a que existieron ofertas del Torino y Genoa.

Salcedo tal vez no sea muy conocido en Colombia, sin embargo, es uno de los futbolistas que generó controversia en el entorno de la Selección Colombia debido a que no fue tomado en cuenta por Arturo Reyes para las selecciones juveniles.

A pesar de las distintas presiones, el actual técnico de Junior de Barranquilla no cedió y no lo convocó. Pero Eddie no dejó de trabajar y continuó haciendo carrera en el fútbol italiano y ahora recibió una gran oportunidad.

Salcedo se sumará a los otros futbolistas cedidos y fichados de esta temporada en el Inter que son: Denzel Dumfries, Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu, Alex Cordaz, Federico Dimarco y Joaquín Correa.

Inter de Milán es dueño del pase de Eddie Salcedo. (Foto: Inter de Milán)

¿Por qué Zapata no llegó al Inter?

Según revelaron los medios italianos, el cuadro milanés esperaba poder contar con Duván Zapata esta segunda mitad del 2021, pero Atalanta no estuvo dispuesto a dejarlo ir por menos de 40 millones. El valor del delantero de 30 años es de 33 millones de euros, según el portal especializado en fichajes Transfermarkt.

Zapata no fue convocado a los próximos partidos por Eliminatorias con la Selección Colombia luego de sufrir un esguince a la rodilla. Atalanta espera tenerlo disponible a tiempo para el partido de la Serie A del 12 de septiembre contra la Fiorentina, pero que no se espera que regrese antes de esa fecha.





