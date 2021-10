Edwin Cardona continúa dando que hablar en Boca Juniors, pero no por lo que hace dentro del campo, sino por sus decisiones fuera de él. Luego de la Copa América, el colombiano decidió no presentarse en el equipo y descansar junto a su familia, generando la crítica de más de un fanático. Su situación no es de las mejores.

Los hinchas se sintieron ofendidos al ver que el cuadro ‘xeneize’ fue eliminado de la Copa Libertadores a manos de Atlético Mineiro y el volante no se encontraba en el campo de juego para dar una mano. A pesar de todo, regresó y, desde entonces, le ha costado tener un buen nivel.

Su préstamo vence en diciembre de este año y Boca tendrá que tomar una decisión: hacer uso de la opción de compra o lo devuelve a ‘Xolos’ de Tijuana. Según explicó, Jorge Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol del equipo, aún no han analizado absolutamente nada.

“Es un tremendo jugador de fútbol, está tratando de reencontrarse con su nivel y las lesiones no le permiten; tenemos hasta el 31 de diciembre para eso (tomar una decisión)”, dijo el ‘Patrón’ en ESPN cuando fue preguntado por Cardona.

Además, Bermúdez reveló que lo que más complicaría una posible compra de Cardona sería lo alta que es su ficha. “Es muy difícil, con lo que es el precio, el valor (del dólar en Argentina) y con el mercado, pero estamos contentos con su reacción; contra Lanús hizo un partidazo, demuestra lo que es, lo que vale, que quiere revertir la situación, y esas señales son positivas, ojalá que le alcance”.

Hace una semana, en el 4-2 de Boca vs. Lanús, Cardona fue cambiado tras acusar dolor. Después de haber sido sometido a los exámenes médicos pertinentes, el club reveló que sufre de una nueva lesión muscular, la cual lo marginaría de los próximos partidos del torneo argentino. Esta mala noticia le cae al jugador justo cuando estaba retomando su mejor estado de forma desde lo futbolístico.

Según los especialistas que ven este tipo de problemas, la lesión del exjugador del Monterrey de México necesitará por lo menos tres semanas para cumplir con su recuperación. Esto debido a que como se trata de un tejido muscular, este necesitará un exhaustivo estado de reposo. “Edwin Cardona: desgarro muscular grado II del bíceps femoral derecho”, informó el club a través de un comunicado oficial.





