Duván Zapata convirtió el pasado fin de semana su conquista número 100 en la Serie A de Italia y reafirmó que es uno de los hombres más importantes del equipo, que dirige Gian Piero Gasperini. Sin embargo, en la Selección Colombia, vive una realidad completamente distinta al mando de Reinaldo Rueda. El delantero lleva un año sin poder celebrar goles y su rendimiento no ha sido el mejor. Por ello, las críticas sobre él no se hicieron esperar.

Daniel Angulo, periodista del equipo de ESPN, señaló que el ‘Toro’ no ha cumplido con las expectativas y, por ello, prefiere que le den la oportunidad a otro tipo de jugador, por ejemplo, James Rodríguez, al que “no le pesa la camiseta” cuando ha tenido la chance de jugar Eliminatorias u otro torneo.

“Por algo Carlos Queiroz quería hacer microciclos y demás, para que cuando lleguen a la verdadera cita no les pese la camiseta. A Duván Zapata le ha pesado la camiseta de la Selección Colombia”, sentenció Angulo con respecto al atacante de 30 años de edad.

Además, el comunicador debatió con Andrea Guerrero por la presencia de Falcao en la ‘Tricolor’; “Y me extraña Andrea, cuando usted siempre ha puesto por encima a Falcao García y nos dice ‘pero es que vean la historia, nadie ha hecho los goles que ha hecho Falcao’, entonces también seamos consecuentes con eso”.

Guerrero dejó claro que él “no convocaría a Falcao ni por historia ni por agradecimiento”. “Él tiene el presente necesario para estar en Selección Colombia. Entonces acá no me vengan que ‘es que hay que llevarlo...’. Falcao no es animador de nadie, él no es coach de nadie, no, él está por merecimiento”.

Además, sobre el tema Zapata explicó que “me parece injusto que uno olvide el ecosistema, el entorno que tiene un jugador en un club, que es distinto al tema de selección”. Angulo finalizó explicando que Duván no es el único caso. Existen muchos ejemplos de jugadores que no han tenido un buen desempeño en la Selección, pero sí en sus clubes. “No solamente Duván Zapata, Carlos Bacca, Jackson Martínez, Luis Fernando Muriel..., no es solo un caso, son muchos casos”.





