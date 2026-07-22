Desde el Estadio Atanasio Girardot, Medellín vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026, válido por la ida de los play-offs. ¿Dónde pasaron el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN, canal que se pudo ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputó este miércoles 22 de julio desde las 17:00 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con una hora más en Chile).

Medellín vs. Vasco da Gama: previa del partido

Medellín volverá a la escena internacional este miércoles 22 de julio, cuando reciba a Vasco da Gama en el Estadio Atanasio Girardot por el partido de ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto ‘Poderoso’ buscará hacer valer su condición de local para tomar ventaja en una serie decisiva que otorgará un boleto a los octavos de final del certamen continental.

El equipo colombiano llega motivado a este compromiso tras competir en el ámbito local y afrontará la llave con la intención de hacerse fuerte ante su hinchada en Medellín. El comando técnico apostará por sus mejores piezas ofensivas para desequilibrar la defensa rival y viajar con tranquilidad a la vuelta en territorio brasileño.

En la vereda de enfrente estará un Vasco da Gama que accedió a esta instancia de la Copa Sudamericana y que llega con un plantel acostumbrado a la alta exigencia del Brasileirao. El ‘Gigante da Colina’ intentará conseguir un resultado favorable en Colombia para definir la clasificación en Río de Janeiro la próxima semana.

El compromiso se disputará desde las 5:00 p. m. (hora de Colombia y Perú) en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y promete ser uno de los encuentros más atractivos de la jornada en el torneo continental. Medellín intentará dar el primer golpe ante su gente, mientras que Vasco da Gama buscará plasmar su jerarquía para acercarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cómo ver ESPN para seguir Medellín vs. Vasco da Gama?

El partido entre Independiente Medellín y Vasco da Gama será transmitido en vivo por ESPN para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del duelo de ida de los play-offs de la Copa Sudamericana a través de este canal deportivo, disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción de la región.

¿Cómo ver Medellín vs. Vasco da Gama por Disney Plus Premium?

Si prefieres seguir el encuentro por internet, la transmisión estará disponible mediante Disney Plus Premium, plataforma que emitirá la señal en vivo de ESPN. Solo necesitas contar con una suscripción activa al plan Premium e ingresar desde la aplicación o la versión web para disfrutar del compromiso desde cualquier dispositivo compatible.

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN por Disney Plus Premium?

Los suscriptores de Disney Plus Premium podrán ver Independiente Medellín vs. Vasco da Gama desde teléfonos celulares y tabletas con Android o iOS, computadoras mediante navegadores compatibles, Smart TV, Apple TV, Android TV, Google TV, Amazon Fire TV, Roku y consolas de videojuegos compatibles con la aplicación de Disney Plus.

¿Qué necesito para ver Medellín vs. Vasco da Gama en Disney Plus Premium?

Para acceder a la transmisión en vivo, solo debes iniciar sesión con una cuenta de Disney Plus que incluya el Plan Premium, ya que es el nivel de suscripción que ofrece los eventos deportivos en directo de ESPN en Latinoamérica. Una vez dentro de la plataforma, podrás ingresar a la sección de deportes y seleccionar la cobertura del encuentro entre Independiente Medellín y Vasco da Gama.

Por Copa Sudamericana, DIM vs. Vasco se miden por la ida de play-offs (Video: ESPN)