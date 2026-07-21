Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan este miércoles 22 de julio, en el compromiso correspondiente a la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Estadio Nacional (Lima, Perú). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Sporting Cristal llega a este partido luego de vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso, en el duelo válido por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1. Pese a que no fue un trámite sencillo para los rimenses, consiguieron resolverlo gracias a un golazo de tiro libre de Martín Távara.

“Hicimos un gran partido, tal vez el resultado no reflejó lo que jugamos, pudo haber sido un poco más abultado, pero nos vamos conformes con el desempeño del equipo. Faltan afinar algunas cosas como tener tranquilidad a la hora de definir”, dijo Hernán Barcos, flamante fichaje de ‘SC’, tras la victoria en casa.

El ‘Pirata’, quien llegó a Sporting Cristal después de desvincularse de FC Cajamarca, habló también del partido de este miércoles frente a RB Bragantino y se mostró entusiasmado por volver a disputar un torneo internacional representando al Perú. Aunque sabe que es un duelo complicado, confía en que van a sacar un buen resultado.

“Contento de estar nuevamente en un torneo internacional, de representar no solo a Sporting Cristal, sino también al Perú, y trataremos de hacer lo mejor. Apuntamos a todos los torneos que tenemos”, agregó en diálogo con los medios de comunicación.

RB Bragantino, por su parte, llega a este partido luego de empatar por 1-1 ante Fluminense, en el compromiso correspondiente a la fecha 19 del Brasileirao 2026. Pese a estar ganando por 1-0 hasta los minutos de descuentos, ‘Flu’ consiguió igualar el marcador a los 90′+14 con un tanto de Ignácio da Silva, coincidentemente, exjugador de Sporting Cristal. ¿Los brasileños se la llevarán fácil del Estadio Nacional?

Sporting Cristal vs. RB Bragantino: horarios del partido

Sporting Cristal vs. RB Bragantino se enfrentan este miércoles 22 de julio por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nacional, está programado para las 7:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Sporting Cristal vs. RB Bragantino: canales de TV

En cuanto a la transmisión del Sporting Cristal vs. RB Bragantino, esta estará a cargo de la señal exclusiva de ESPN, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como su versión de streaming en la plataforma de pago de Disney Plus Premium. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de Depor.

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