Liverpool vs. Chelsea juegan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la final de la Carabao Cup desde el mítico Wembley Stadium. Luis Díaz podría arrancar de titular en los ‘Reds’ en el duelo pactado para este domingo 27 de febrero desde 11:30 a.m. (horario de Colombia y Perú). Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, mejores jugadas y todas las incidencias a través de la web de Depor.

El partido del fin de semana en Europa se instalará en el Wembley Stadium. Liverpool llega a este compromiso en su mejor momento durante la temporada, pues además de estar cada vez más cerca del Manchester City en la cima de la Premier League –solo tres puntos separan a ambos equipos–, ya tienen un pie y medio en los cuartos de final de la Champions League tras haberle 2-0 al Inter en la ida de los octavos.

Aunque Roberto Firmino y Diogo Jota no se encuentran al 100 % físicamente, Jürgen Klopp ha encontrado en Luis Díaz un elemento revulsivo para acompañar a sus dos mejores jugadores en ataque: Sadio Mané y Mohamed Salah. Precisamente estos dos últimos marcaron sendos dobletes en la reciente goleada por 6-0 sobre el Leeds United.

Este partido podría marcar un antes y un después para Klopp en los ‘Reds’, pues no solo sería su primer título del curso, sino también la confirmación de que están capacitados para marcar un hito en el fútbol inglés al ganar todos los torneos que tienen enfrente, un hecho que el Manchester City estuvo a punto de lograr en la campaña 2018-19.

El club de Merseyside todavía tiene cuerda en todos los torneos que disputa: en la Premier League marchan segundos con tres puntos menos que los ‘Ciudadanos’; en la FA Cup están clasificados a la quinta ronda; en la ‘Orejona’ ya tienen un pie en cuartos de final tras ganarle 2-0 al Inter en la ida de los octavos; mientras que este domingo definirán la Carabao Cup con el Chelsea.

“Es algo que nunca habíamos experimentado antes. Estamos en cuatro competiciones. Es increíble y lo estamos disfrutando. Esperamos seguir así durante mucho tiempo mucho”, manifestó el respecto el estratega alemán.

“Todo es importante en este club y hay que lidiar con ello. En diez días, más o menos, pueden pasar muchas cosas. Sólo tenemos que mantenernos centrados, yendo a por ello con todo lo que tenemos”, puntualizó el exDT del Borussia Dortmund.

El Chelsea, por su parte, está tratando de recuperar su mejor estado de forma. Lejos de la lucha por la Premier League al tener al City y al Liverpool muy por encima, los dirigidos por Thomas Tuchel están enfocadísimos en conseguir el bicampeonato en la Champions League y demostrar por qué son los vigentes campeones del mundo.

A mitad de semana no pasaron apuros para vencer por 2-0 al Lille por los octavos de final de la ‘Orejona’. Con tantos de Havertz y Pulisic, los de Stamford Bridge fueron ampliamente superiores al cuadro francés y definirán todo en el Estadio Pierre-Mauroy. A pesar de que no anotó, aquel día N’Golo Kanté jugó un partidazo desplegando todo su físico por el mediocampo y sirviendo una asistencia para el segundo tanto.

Liverpool vs. Chelsea: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson Becker; Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold; Fabinho, Jordan Henderson, James Milner; Sadio Mané, Luis Díaz y Mohamed Salah.

Chelsea: Edouard Mendy; Thiago Silva, Antonio Rüdiger, Andreas Christensen; Marcos Alonso, Jorginho, N’Golo Kanté, César Azpilicueta; Mason Mount, Kai Havertz y Romelu Lukaku.

