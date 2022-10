¿Te perderás el partidazo? Liverpool vs. Rangers juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el próximo miércoles 12 de octubre a las 2:00 p.m por la Champions League en el Ibrox Stadium. El cotejo tiene mucha expectativa por la participación del colombiano Alfredo Morelos en el elenco de Escocia. Los de Klopp necesitan una victoria para retomar la pelea para los octavos, pero en esta ocasión, Luis Díaz no estará presente. Mira la transmisión y el minuto a minuto del partido vía ESPN, Star Plus y Movistar Liga de Campeones, o a través de la web de Depor.

Liverpool vs. Rangers se miden por la fecha 4 de la Champions League. (Video: Liverpool)

Liverpool vs. Rangers: posibles alineaciones

Liverpool: Becker; Alexander-Arnold, Matip, Virgil van Dijk, Tsimikas; Thiago, Fabinho, Henderson; Carvalho, Salah y Firmino.

Becker; Alexander-Arnold, Matip, Virgil van Dijk, Tsimikas; Thiago, Fabinho, Henderson; Carvalho, Salah y Firmino. Rangers: McLaughlin; Barisic, Sands, Goldson, Tavernier; Kamara, Lundstram; Wright, Tillman, Kent y Colak.





