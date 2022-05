La Champions League llega a su final este sábado 28 de mayo con la final entre Liverpool y Real Madrid. Ambos equipos saltarán al campo de juego del Stade de France en París para conocer quién será el campeón del torneo continental. Luis Díaz, máxima estrella colombiana, buscará levantar su segundo título con el plantel de Jurgen Klopp, luego de aterrizar en Anfield Road en febrero de este 2022. Conoce cómo ver el partido en Colombia en la siguiente nota.

“Muchas gracias por vuestro brillante apoyo esta temporada. Ha sido un viaje increíble el que nos ha llevado este equipo tan especial. Ha habido muchos momentos memorables. Nos queda un partido. Nos vemos en París”, dijo el Liverpool en redes sociales.

Liverpool vs. Real Madrid: horarios del partido

Colombia: 14:00

Perú: 14:00

México: 14:00

Argentina: 16:00

Chile: 16:00

Bolivia: 15:00

Venezuela: 15:00

Estados Unidos: 14:00

España: 21:00

🗣 @XabiAlonso: I love it when Jürgen calls Liverpool 'mentality monsters'. ⤵ — Liverpool FC (@LFC) May 24, 2022

El Liverpool recuperó este domingo para la causa a Mohamed Salah, que se perdió el último encuentro por un problema muscular y jugó la última media hora contra el Wolverhampton Wanderers. El egipcio marcó un gol y amarró la Bota de Oro, que comparte junto a Heung-min Son.

El egipcio tendrá la oportunidad en París de vengar la derrota hace cuatro años en Kiev contra el Real Madrid en un partido del que se tuvo que marchar lesionado a la media hora por un lance con Sergio Ramos.

Jürgen Klopp sigue con las dudas de Virgil Van Dijk, que no jugó ni un minuto en la victoria ante el Wolves y que tampoco estuvo presente contra el Southampton el pasado martes.

Además, Thiago Alcántara se marchó lesionado al descanso, con cara de preocupación, con algún tipo de problema muscular. El centrocampista español vive su mejor momento en Anfield y, de estar en forma, será titular el próximo sábado contra el Real Madrid.

“Creo que no va a llegar a la final, pero no lo sé. Estaba cojeando, así que no es la mejor señal”, dijo el técnico alemán a Sky Sports tras ser preguntado por el exBayern Munich.

El equipo ‘Red’ se entrenará esta semana en el centro deportivo de Kirkby, a la espera de realizar el ‘media day’ de la Liga de Campeones el próximo miércoles, un día después que el Real Madrid, y viajar a la capital francesa antes de la final del sábado.

Será el partido número 63 de los ‘Reds’ esta campaña, todos y cada uno de los que podrían haber jugado. En ese camino, han logrado los títulos de la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra.

¿Cómo ver la final de Champions League en Colombia?

En Colombia, el partido de la Final de Champions League 2022 entre Real Madrid y Liverpool será transmitido por ESPN y Star Plus. ESPN es la principal señal que llevará el partido a Latinoamérica y la que posee los derechos del encuentro del máximo torneo de clubes en Europa.





