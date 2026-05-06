Este miércoles 6 de mayo desde las 2:00 p.m. (horario peruano), Bayern vs. PSG chocan EN VIVO y EN DIRECTO, para definir a uno de los finalistas de la Champions League 2025-26. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Allianz Arena será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España.

Bayern vs. PSG se enfrentan por la Champions League, con las transmisiones de ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports y HBO MAX. (Video: Bayern Múnich)