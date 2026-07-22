Este miércoles 22 de julio desde las 5:00 p.m. (horario peruano), Medellín vs. Vasco da Gama chocaron por los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. ¿Cómo se vio este partido? La transmisión estuvo a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Atanasio Girardot fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Previa del Medellín vs. Vasco da Gama

Independiente Medellín afrontará este miércoles 22 de julio uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a Vasco da Gama en el Estadio Atanasio Girardot por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro ‘Poderoso’ intentará sacar ventaja en casa para llegar con mejores opciones al duelo de vuelta en Brasil y mantener vivo el sueño de clasificar a los octavos de final del certamen continental.

El equipo colombiano llega con la expectativa en alto tras competir en el torneo local y buscará imponer su estilo de juego en casa. Para esta llave, el DIM confiará en la fortaleza de su plantilla y el empuje de su hinchada para inclinar la balanza a su favor frente a un rival de peso en la región.

Por su parte, Vasco da Gama arribó a territorio colombiano tras disputar intensos compromisos en el Brasileirao. El conjunto ‘Gigante da Colina’ completará su preparación previa al duelo con la intención de llevarse un resultado favorable del Atanasio Girardot y definir la clasificación en Río de Janeiro la próxima semana.

¿En qué canal ver Medellín vs. Vasco da Gama en Perú?

Los aficionados en Perú podrán seguir el partido entre Independiente Medellín y Vasco da Gama a través de ESPN, señal disponible en los principales operadores de televisión por suscripción del país. Además, el encuentro podrá verse vía streaming mediante Disney+ Premium, que transmitirá el duelo en vivo para sus suscriptores.

¿En qué canal ver Medellín vs. Vasco da Gama en Argentina?

En Argentina, el compromiso también será emitido por ESPN para televisión por cable, mientras que la plataforma Disney+ Premium ofrecerá la transmisión en directo por internet para todos los usuarios con una suscripción activa.

¿Dónde ver Medellín vs. Vasco da Gama en Chile?

Los hinchas en Chile podrán disfrutar del encuentro mediante la señal de ESPN, disponible en los diferentes servicios de TV paga. Asimismo, Disney+ Premium permitirá seguir el partido desde dispositivos móviles, Smart TV y computadoras.

¿Cómo ver Medellín vs. Vasco da Gama en Colombia?

En Colombia, la transmisión oficial del duelo por los play-offs de la Copa Sudamericana estará a cargo de ESPN, mientras que Disney+ Premium ofrecerá la señal en vivo vía streaming para los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet.

¿En qué canal ver Medellín vs. Vasco da Gama en Ecuador y Bolivia?

Tanto en Ecuador como en Bolivia, el compromiso podrá verse por ESPN en televisión de paga y mediante Disney+ Premium en streaming, con cobertura completa de la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026.

¿Dónde ver Medellín vs. Vasco da Gama en Uruguay, Paraguay y Venezuela?

Los aficionados de Uruguay, Paraguay y Venezuela también podrán seguir el partido por la señal internacional de ESPN, además de la plataforma Disney+ Premium, que contará con la transmisión en vivo del encuentro desde el Estadio Atanasio Girardot.

Con transmisión de ESPN, DIM vs. Vasco se miden por la ida de play-offs (Video: ESPN)