Haciendo gala de toda su eficacia de cara al arco, Radamel Falcao se hizo presente con el descuento para el Rayo Vallecano ante el Real Madrid que ganaba cómodamente por 2-0 por LaLiga Santander 2021-22. Este tanto le pone emoción a falta de veinte minutos para cerrar el compromiso.

El ‘Tigre’ entro al Santiago Bernabéu para darle mayor peso ofensivo a los suyos, y vaya que respondió con creces a las exigencias de su técnico Andoni Iraola.

Aprovechando un centro por arriba, se internó en el área de los ‘Merengues’ para solo empujar el balón con un fortísimo testarazo. Courtois no tuvo nada que hacer ante la fiereza del ariete cafetero.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: la previa del partido

En la previa del partido, Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció el estado de Eden Hazard ante sus continuas suplencias y elogió su actitud en los entrenamientos para asegurar que “va a tener minutos”, sin desvelar si será como titular ante el Rayo Vallecano.

“El jugador no está contento, está claro. Tiene calidad y está entrenando bien, es profesional, serio y merece tener minutos por lo que está haciendo. Va a tenerlos si sigue así y tiene fe. Puede ser mañana titular pero lo importante es que esté enchufado. Lo siento porque es bastante fácil meter a un jugador en el banquillo que no es profesional en el entrenamiento y él lo es”, aseguró en rueda de prensa.

Sin desvelar el nombre de uno de los jugadores que calentó 40 minutos y no saltó al césped del Santiago Bernabéu ante el Shakhtar el pasado miércoles, Ancelotti dejó una reflexión. “Ayer hablé con un jugador y me dijo una cosa muy interesante, a veces se cambia a un jugador porque no juega bien y lo entiende. Entonces, ¿por qué te enfadas si te cambian?”.





