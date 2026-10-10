El gol que le anularon a Luis Díaz y no sumó para el 1-1 del Bayern vs. Augsburgo. (Video: viaplay / Foto: Getty Images)
El gol que le anularon a Luis Díaz y no sumó para el 1-1 del Bayern vs. Augsburgo. (Video: viaplay / Foto: Getty Images)

Después de no haber sido convocado por Néstor Lorenzo para los últimos amistosos de la Selección de Colombia, a raíz de un importante desgaste que requería de un descanso aprovechando la fecha FIFA, volvió a la acción este fin de semana y casi se lleva todos los reflectores con un golazo que puso de pie a todos los hinchas del . En un momento de alta tensión y con el marcador en contra, el ‘Guajiro’ realizó una espectacular pirueta dentro del área para colocar el 1-1 parcial frente al . Todo era alegría para el conjunto bávaro y la remontada parecía cada vez más cerca; sin embargo, tras una revisión desde el VAR, una posición adelantada previa dejó al delantero colombiano sin celebración. ¡Qué mala suerte!

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