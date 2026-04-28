El PSG, en tan solo dos minutos, había aumentado la ventaja en las semifinales tras marcar el 5-2. Sin embargo, luego del gol de Upamecano, el Bayern Múnich no bajó los brazos y siguió buscando el descuento. La pelota le llegó a Harry Kane, quien con un gran pase habilitó a Luis Díaz. Al colombiano no le pesó la marca de Marquinhos: controló el balón de taco, se sacó al defensor y definió con categoría para anotar el 5-4 del Bayern Múnich ante el PSG en las semifinales de la Champions League.

SOBRE EL AUTOR Sebastián Ardiles Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.