Bayern Múnich continúa preparándose para el inicio de la temporada 2026-27, sumando amistosos importantes en esta recta final de la ‘pre’ con Vincent Kompany al mando. Este sábado, en el compromiso amistoso correspondiente a la Telekom Cup, los bávaros se impusieron por 3-1 ante el RB Leipzig y tuvieron en Luis Díaz a una de sus figuras. El colombiano, quien llega después de haber destacado con Colombia en la última Copa del Mundo –pese a haber sido eliminados por Suiza en octavos de final, luego de una fatídica definición por penales–, apareció en el primer tiempo para anotar el 1-0 parcial con un derechazo imposible de atajar, dejando en claro que está encendido a puertas de su segunda campaña con el conjunto alemán. Nathaniel Brown y Jamal Musiala aumentaron la cuenta, mientras que Brajan Gruda anotó el descuento.
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