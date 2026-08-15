Gol de Luis Díaz en el 3-1 del Bayern vs. RB Leipzig. (Video: Telekom Cup / Video: Getty Images)
Gol de Luis Díaz en el 3-1 del Bayern vs. RB Leipzig. (Video: Telekom Cup / Video: Getty Images)

continúa preparándose para el inicio de la temporada 2026-27, sumando amistosos importantes en esta recta final de la ‘pre’ con Vincent Kompany al mando. Este sábado, en el compromiso amistoso correspondiente a la , los bávaros se impusieron por 3-1 ante el y tuvieron en a una de sus figuras. El colombiano, quien llega después de haber destacado con Colombia en la última Copa del Mundo –pese a haber sido eliminados por Suiza en octavos de final, luego de una fatídica definición por penales–, apareció en el primer tiempo para anotar el 1-0 parcial con un derechazo imposible de atajar, dejando en claro que está encendido a puertas de su segunda campaña con el conjunto alemán. Nathaniel Brown y Jamal Musiala aumentaron la cuenta, mientras que Brajan Gruda anotó el descuento.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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