Gol de Luis Díaz para el 2-1 del Bayern Múnich sobre Aston Villa. (Video: Bayern TV)
Gol de Luis Díaz para el 2-1 del Bayern Múnich sobre Aston Villa. (Video: Bayern TV)

Después de haber destacado en el Mundial con Colombia, pese a la temprana eliminación en octavos de final a manos de Suiza, volvió al con la misma hambre con la que se fue a sus vacaciones. Este viernes, en el triunfo por 2-1 sobre el en un amistoso de pretemporada, el ‘Guajiro’ se despachó con un golazo para enmarcar. Luego de recibir un pase de Arijon Ibrahimović, el delantero de 29 años se perfiló para su pierna hábil, enganchó hacia la izquierda y se hizo el espacio suficiente para sacar un fierrazo. Su tanto significó el 2-0 parcial de los bávaros, que sumaron una nueva victorias en estos partidos de preparación previo al arranque oficial de la temporada 2026-27. Luis Díaz quiere dejar atrás el sabor agridulce que le dejó la Copa del Mundo y ahora está enfocado en seguir haciendo historia con el equipo dirigido por Vincent Kompany.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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