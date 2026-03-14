Este sábado no fue un día cómodo para el Bayern Múnich. Si bien partía como favorito para vencer al Bayer Leverkusen, le costó más de la cuenta y en gran medida por la expulsión de Nicolas Jackson a poco del final del primer tiempo. Previo a eso, a los 6 minutos, Aleix García ya había adelantado a los locales. Sin embargo, la ráfaga de situaciones llegó en el segundo tiempo, cuando Luis Díaz se vistió de protagonista principal en medio del 1-1: aprovechando una mala salida del Leverkusen, Michael Olise asistió al colombiano para el empate, con una exquisita definición dentro del área. Instantes después, justo tras haber recibido un primera tarjeta amarilla por una acción peligrosa en donde levantó la pierna en exceso, el ‘Guajiro’ vio la roja por doble amonestación, a raíz de una simulación dentro del área. El árbitro Christian Dingert no se comió la actuación del ‘cafetero’ y ni se inmutó al expulsarlo, dejando al Bayern con nueve futbolistas en los minutos finales. Noche redonda para el exjugador del Liverpool, de la que seguro aprenderá cuando quiera pasarse de vivo; eso sí, nadie quita que sigue siendo uno de los pilares del equipo que dirige técnicamente Vincent Kompany.

La expulsión de Luis Díaz por simular:

La expulsión de Luis Díaz por simular falta en el Bayern vs. Bayer Leverkusen. (Video: ESPN)

La primera tarjeta amarilla a Luis Díaz:

Primera tarjeta amarilla para Luis Díaz por fuerte falta. (Video: ESPN)