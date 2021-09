James Rodríguez le pondría punto final a su historia con Everton en los próximos días. Los rumores señalan que su futuro estará en Qatar, luego de no ser tomado en cuenta por Rafa Benítez para la presente temporada de Premier League. Al-Rayyan es el club interesado en él y las negociaciones ya van por buen camino.

Así, el futbolista colombiano dejará Inglaterra por la puerta falsa. La temporada pasada las lesiones no lo ayudaron y, a pesar de tener un buen inicio anotando goles (6) y dando asistencias, no pudo ser el hombre determinante que muchos esperaban cuando llegó procedente del Real Madrid.

Este era su año, pero la salida de Carlo Ancelotti para volver al Santiago Bernabéu y la llegada de Rafa Benítez lo sentenciaron. Para nadie es un secreto que el futbolista y el entrenador español no tienen una buena relación desde que se conocieron en Madrid. A esto se le sumó que no pudo ser parte de la pretemporada debido a que estuvo aislado por 15 días tras tener contacto directo con una persona con coronavirus.

Todo esto ha desencadenado en la salida de James; sin embargo, la pregunta que se hacen todos es ¿quiénes son los culpables? Diario AS analizó a los principales protagonistas de la historia y qué tanta responsabilidad tuvieron en este desastroso desenlace.

El primero de ellos es, sin duda alguna, el propio James. Su actitud no ha sido la correcta en los últimos meses. Estuvo en cuarentena, es cierto, pero mientras lo estaba, creó mucha polémica a partir de sus declaraciones en Twitch. En una de ellas afirmó que no estaba informado ni siquiera sobre quién era el rival del fin de semana de los ‘Tofees’. Incluso, luego de ser dado de alta, decidió realizar una fiesta en un yate en Ibiza que no gustó nada en la directiva del cuadro azul.

Otro culpable es Rafa Benítez. El entrenador no ha olvidado lo sucedido en Real Madrid. Su malestar con James generó que no lo tome en cuenta. Para él, hace mucho que el jugador debió cerrar su contratación con otro club. No lo coloca ni en banca y parece que no lo hará. Así lo ha dejado claro en sus declaraciones en conversaciones con la prensa.

Finalmente, Everton tampoco ha dado una mano para que James y su entrenador puedan reconciliarse. El club le continúa dando la confianza al entrenador y generó que se le coloque a Rodríguez el cartel de “transferible” demasiado rápido, obligándolo a tener que buscar un nuevo destino si quiere sumar minutos.

¿Cuánto ganaría James en Qatar?

Según reveló la prensa inglesa, el contrato del cucuteño sería por nueve meses, en los cuales, ganaría 800.000 libras esterlinas cada 30 días, es decir 1.092.546 dólares o 931.541 euros. Eso es pesos colombianos es más de 4 mil millones.

A partir de conocerse estos montos, se puede calcular que, durante toda su travesía en Asia, recibiría 7.200.000 libras. Esta cifra en dólares es de 9.833.079 y en euros de 8.383.847. En pesos colombianos esa casi de 38 mil millones.





