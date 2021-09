A falta de 15 minutos para el final del partido ante Lyon, por la fecha 6 de la Ligue 1, Mauricio Pochettino sacó del campo a Lionel Messi. La decisión del DT rosarino no gustó al ‘30′ del París Saint-Germain, quien con gestos de incredulidad y masticando la rabia en el banquillo lo hacía más que evidente. La sustitución de Leo generó una gran polémica, aunque afortunadamente para los intereses del PSG, todo ha quedado en el olvido tras una reunión entre las partes involucradas.

Según información de ‘L’Equipe’ y ‘RMC Sports’, Messi y Pochettino sostuvieron una breve reunión en las últimas horas en la que trataron el cambio ante Lyon. Ambos medios coinciden en que la charla fue corta, pero que sirvió para limar posibles asperezas y que el hecho quedó “cerrado”.

En la misma línea, se informó que la relación entre el entrenador y jugador del PSG no se afectó en nada. Messi no ha dejado de admirar a su compatriota y este no cambió la perspectiva que tiene sobre entrenar al genio rosarino de 34 años. “El incidente está cerrado, no hay problema entre los dos compatriotas”, apunta ‘RMC Sports’.

La sustitución de Messi por motivos técnicos, la primera desde marzo de 2010 sin que su equipo tuviera una clara ventaja, levantó muchos comentarios en París, alimentados por los gestos de sorpresa del jugador al abandonar el campo, sin apenas saludar al técnico. Afortunadamente, ya todo es cosa del pasado.

Mira el desplante de Messi a Pochettino al ser sustituido en el PSG Paris Saint Germaint consiguió un importante triunfo 2-1 ante el Lyon en Ligue 1. Sin embargo, un gesto polémico de Lionel Messi con Mauricio Pochettino se llevó toda la atención en el encuentro. (Fuente: América TV)

Messi, K.O. ante Metz

Lionel Messi se pierde el partido en Metz debido a “un golpe que recibió en su rodilla izquierda”, comunicó este martes el PSG. El argentino se sometió a una resonancia magnética que “confirmó signos de contusión ósea”, explicó el club en su boletín médico, precisando que “una nueva exploración será realizada en 48 horas”.

Así las cosas, Mauricio Pochettino afronta este partido de la séptima jornada con su equipo líder, con seis triunfos en otros tantos partidos, pero el duelo del miércoles era un buen ensayo para ir avanzando en la conjunción del tridente que Messi forma con Neymar y Mbappé.

De este modo, el trío ‘MMN’, seguido con lupa en todo el planeta fútbol, solo tiene por ahora 125 minutos de vida en común.





