El 5 de marzo, James Rodríguez jugó 85 minutos con Al Rayyan en el marco de la Emir Cup. Desde entonces, el volante desapareció de las convocatorias del club de Catar. Eso sí, el jugador tuvo actividad ese mismo mes con la selección colombiana en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022 y hasta le marcó un gol a Venezuela.

Más allá de lo mencionado, la inactividad del ‘10′ preocupa y ya se comenta sobre un seguro cambio de aires, pese a que firmó hasta el 2024. En medio de los rumores que le sitúan en la Major League Soccer, una vuelta a la Premier League o una aventura nueva por la Superliga Turca, ¿habrá chances de retornar a Sudamérica?

De momento se desconoce si alguna institución de esta parte del mundo preguntó por el ex Real Madrid. Sin embargo, si surge alguna chance, desde su entorno lo ven como una gran oportunidad para revalorizarse. En tal sentido, Elkin Rodríguez, tío del atacante ‘cafetero’, reconoció que, por ejemplo, sumarse a Boca Juniors sería una tremenda vitrina.

“No es un retroceso volver a jugar a Sudamérica para James, miren el caso de ‘Juanfer’ Quintero que fue a River y ahí impulso su carrera. Estar en el mundo Boca para James sería reimpulsar su carrera y volver a su nivel”, manifestó el familiar de Rodríguez en una conversación con el programa partidario ‘Mundo Boca’.

En la misma línea, Elkin sostuvo que “la llegada de James a Boca sería ideal para relanzar su nivel y para que vuelva a tener su nombre en las órbitas grandes. ¡James es un talento innato! Suárez también lo es, pero un jugador como él no se ve mucho en el mundo”. Vale aclarar que la directiva ‘Xeneize’ no tuvo acercamiento alguno con el ex de Bayern Múnich.

“En principio te digo que la intención de James es seguir un tiempo más en Europa pero esto es fútbol y las posibilidades se pueden presentar, más si es Boca con su nivel y renombre internacional”, añadió el tío del deportista que cumplirá 31 años el próximo mes.

“Su contrato en Catar es hasta 2024 pero él quiere salir de allá en este mercado de pases, quiere reinventar su carrera porque todavía tiene tiempo para otro Mundial. Sería espectacular que La Bombonera grite por él”, sentenció Elkin.





