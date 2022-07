No hay día en que a James Rodríguez no se le presente un nuevo pretendiente, sobre todo desde que hizo público su deseo de salir del Al Rayyan. En las últimas horas surgió la posibilidad de que regrese al Porto, club donde ya estuvo hace algunos años y donde despegó futbolísticamente antes de llegar al AS Monaco y Real Madrid.

Sin embargo, cuando parecía que los ‘Dragones Azules’ lo esperarían con los brazos abiertos tras la buena relación que mantienen con el colombiano, desde Portugal aclaran que dicho interés solo fue un rumor y que por ahora no tienen al ‘10′ en sus planes.

En conversación con ‘Blu Radio’, el periodista portugués Pedro Sepúlveda detalló que el elenco luso no se ha planteado la posibilidad de repatriar al exEverton. “Puedo garantizar que no hay cualquier tipo de posibilidad de que James Rodríguez regrese este mercado a Portugal, a Porto”, fue el contundente mensaje del citado periodista.

¿Pero se dio realmente el contacto entre James y el Porto? Al parecer, este diálogo si se dio a través de Jorge Mendes, representante del mediocampista. No obstante, tal como ha ocurrido con los otros clubes que fueron incluidos en la lista de posibles destinos de James, esta conversación no llegó a nada concreto.

James Rodríguez no tiene intensiones de seguir en el Al Rayyan. (Foto: Getty Images)

¿Por qué James no llegó a la Roma?

El medio ‘I Giallorissi’ confirmó hace unos días que Paulo Dybala se convertiría en jugador de la AS Roma, información que se corroboró este miércoles cuando oficializaron su contratación. La llegada de la ‘Joya’ terminó por descartar la contratación de James, quien continúa realizando la pretemporada con Al Rayyan, club con el que tiene vínculo hasta el 2024.

El pasado sábado, el cuadro rojo disputó un encuentro ante el FC Dordecht, pero el exReal Madrid no apareció en la lista. Al conocerse la noticia, de inmediato la prensa local y los seguidores se sorprendieron. Todo hace indicar que habría vuelto a caer lesionado.





