James Rodríguez se encuentra viviendo días difícil en Qatar. El colombiano se no ha adaptado al equipo asiático y viene jugando pocos minutos, por lo que desea cambiar de aires e irse a un equipo más competitivo. El futbolista tiene la posibilidad de volver a Europa, aunque también cuenta con ofertas en la MLS.

En una transmisión en la plataforma de Twitch, James Rodríguez apareció para hablar sobre su futuro, tras las preguntas de los usuarios. “A donde me quieran, voy”, dijo inicialmente el colombiano.

“No sé dónde jugaré ahora. Esperemos que el mercado de pases se abra para ver quién me quiere. Donde me quieran voy”, agregó James Rodríguez, quien no juega un partido con el Al Rayyan desde el 5 de marzo.

“En unos días abre el mercado, veremos… Volver a la élite es una posibilidad, veremos. Veremos quién quiere esta zurdita”, añadió el colombiano, que estaría siendo seguido por el Inter Miami de David Beckham.

Además, recordemos que hace unas semanas James Rodríguez fue vinculado con dos grandes del fútbol de Turquía: Galatasaray y Fenerbahçe. El colombiano cuenta con distintas ofertas en varias partes del mundo y tendrá que escoger el mejor destino, donde pueda recuperar su mejor rendimiento.

Quiere a ‘Lucho’ campeón de la Champions

Por otro lado, James Rodríguez se refirió acerca de la final de la Champions League y aseguró que desea ver campeón al Liverpool de su compatriota Luis Díaz ante el Real Madrid, su exequipo donde jugó 4 temporadas y ganó dos ‘Orejonas’.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO