Aunque James Rodríguez no se deja ver vestido de corto hace más de un mes, a través de sus redes sociales continúa muy activo. Hace poco publicó unas fotos en Twitter entrenando después de mucho tiempo, y a través de Instagram dio a conocer que ya es tío gracias al nacimiento del hijo de su hermana Valentina. Pero la pregunta que se hacen todos es: ¿cuándo volverá a jugar? El mismo mediocampista se encargó de responder esa duda a través de una transmisión por Twitch.

Cuando el exjugador del Real Madrid fue consultado por sus seguidores sobre cuándo sería su regreso a los terrenos de juego, este tuvo una contundente y esclarecedora respuesta: “El 24 de diciembre tengo partido, a las 6:30, ya de Liga porque se venían jugando de Copa, esperemos que pueda jugar ahí”, manifestó.

Como se recuerda, James no ha estado disponible para el Al Rayyan desde que fuera expulsado por la Qatar Stars League en la derrota por 2-1 ante el Al Arabi. Aquel día el volante se salió de sus casillas y al discutir con el árbitro del compromiso terminó por ver doble tarjeta amarilla y posteriormente la roja.

Por otro lado, sobre el cambio de look que tiene ahora, con un tono de cabello verde y extravagante, dijo los siguiente: “Los que me siguen saben que me puse el pelo rubio hace como cuatro años, me quería poner el pelo de otro color y el que me lo hizo me dijo por qué no te lo pones azul, aunque ya se está cayendo, creo que me haré un retoque en cuatro días para coger el 24 con el pelito azul”, añadió.

James Rodríguez en los planes de la Selección Colombia

La Selección Colombia ya no tiene margen de error en las Eliminatorias Qatar 2022 y los cuatros partidos que les que entre enero y marzo serán decisivos para asegurar su posible cupo en la próxima justa mundialista. Para ello, Reinaldo Rueda quiere contar con sus mejores hombres y, a pesar de las dudas que surgieron en su momento, James Rodríguez está dentro de sus planes.

Por tal motivo, el comando técnico de la ‘Tricolor’ solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) un partido amistoso previo para que muchos de sus jugadores, que por esas fechas estarán de vacaciones, no pierdan continuidad y lleguen en óptimas condiciones al duelo ante los de Ricardo Gareca. En este punto surge el nombre del jugador del Al Rayyan, pues quieren tenerlo a tope para el 2022.

“No es una fecha FIFA y lo que quisimos fue buscar para mutua conveniencia, en este caso para la Selección de Honduras y la Selección de Colombia, promover nuestros jugadores en una fecha atípicas porque hay pretemporada y la mayoría de los jugadores adelantan la misma con sus clubes”, comentó Ramón Jesurún, presidente de la FCF, en reciente diálogo con ‘Palabras Mayores’ de ‘Antena 2′, en referencia al amistoso ante Honduras el 16 de enero en Estados Unidos.





