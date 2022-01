James Rodríguez dejó Everton a mediados del 2021 luego de que no pueda resolver sus problemas con Rafael Benítez. El español, con el que el colombiano no tiene una buena relación desde el Real Madrid, decidió no darle más minutos al jugador y sentenciar su salida del equipo.

Desde que partió James, las críticas por el juego del equipo inglés aumentaron. Muchos creen que si volante de la Selección Colombia continuaba, le daba importantes variantes al equipo para enfrentar el resto de la temporada. Incluso, la directiva estaría interesada en alguien con características muy parecidas para este 2022: Philippe Coutinho.

El mediocampista ya no tiene cabida en el Barcelona. Joan Laporta y compañían no pueden seguir manteniendo su alto salario y no le ha dado los resultados suficientes a Xavi Hernández. Tendrá que despedirse del Camp Nou y su futuro podría estar en los ‘Toffees’.

Ante los rumores, el exdelantero inglés Kevin Joseph Campbell, que vistió la camiseta del equipo azul durante 145 partidos y anotó 45 goles, propuso al brasileño como refuerzo. Explicó que ya conoce el medio inglés y que se podría acomodar sin problema alguno.

“Coutinho conoce la Premier League. Ha estado al otro lado del camino en el Liverpool, fue un jugador realmente superior para ellos. Se fue a Barcelona, no salió como le gustaba. Posee la calidad y el enfoque para ser una estrella en la Premier League. No creo que sea una situación como la de James Rodríguez, creo que está más acostumbrado a la Premier League”, manifestó.

‘Cou’ defendió los colores del Liverpool entre las temporadas 2012 y 2018. Incluso, su buen nivel lo llevó a convertirse en el fichaje más caro en la historia del FC Barcelona por más de 160 millones de euros.

James logró destacar durante la estadía de Carlo Ancelotti; sin embargo, Rafa Benítez lo dejó fuera de las convocatorias. 26 partidos, 6 goles y 9 asistencias fue su balance en su único año con Everton.





