El presente de James Rodríguez en Qatar es una constante montaña rusa, pues el Al Rayyan hasta ahora no ha conseguido una estabilidad futbolística que le permita jugar palmo a palmo con los otros equipos. Si bien el colombiano ha mostrado ‘chispazos’ de buen juego, sus últimas declaraciones por Twitch han dejado abierta la posibilidad de un inesperado retorno a Europa.

“Físicamente estoy bien. ¿volver a Europa?, por qué no, tengo las condiciones para eso, estoy cogiendo ritmo, una buena opción sería Estados Unidos, que me gusta mucho, pero todavía falta para eso”, dijo el pasado domingo en una transmisión en directo con sus millones de seguidores.

Con este panorama, la información que llega desde Turquía coge más fuerza. Sucede que, según el diario ‘Sporx’, el agente del ‘10′, Jorge Mendes, estaría preparando su salida del Al Rayyan cuando finalice la temporada 2021-22 de la Qatar Stars League. A pesar de que su contrato culmina recién en el 2024, el empresario portugués haría todo lo posible por devolverlo al ‘Viejo Continente’.

Mendes tiene buenas relaciones con Burak Elmas, presidente del Galatasaray, y movería sus influencias para propiciar la llegada del James al equipo de Estambul. Actualmente se encuentran decimoterceros en el torneo local con 32 puntos y acaban de clasificar a los octavos de final de la Europa League donde enfrentarán al FB Barcelona.

“Se conoció que la estrella mundial James Rodríguez está en la agenda de Galatasaray (...) Jorge Mendes, que empezó a buscar equipo para James en Europa, se reunió con su amigo Luis Campos (asesor de Elmas)”, detalló el periódico turco.

Pero todo no es tan sencillo como parece. El tema no solo pasa por el vínculo vigente del cafetero con el AL Rayyan, sino también por el alto costo de su pase y lo que podría acarrear su salario dependiendo de los años de contrato que se le haga. Galatasaray no quiere tomar decisiones apresuradas que signifiquen un lío económico para la institución al mediano plazo.

“Se supone que Campos transmitió los avances sobre James al presidente y que esa transferencia podría concretarse si se encuentra el dinero. El presidente, que no quiere cometer errores económicos, discutirá la situación con los dirigentes y luego tomarán una decisión”, añadió el citado medio.

La MLS le cierra las puertas a James

Cuando algunos futbolistas están en el ocaso de su carrera y las chances de seguir en el extranjero se reducen, la Mayor League Soccer (MLS) aparece en el horizonte como una posibilidad real. Al menos eso cree James Rodríguez, pues recientemente reveló que tiene en mente llegar en algún momento al fútbol norteamericano.

“Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy en vacaciones para allá, desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría”, declaró el ‘10′ del Al Rayyan en una reciente transmisión en su canal de Twich.

Sin embargo, estos comentarios no fueron tomados a la ligera por los organizadores de la MLS y rápidamente salieron a dar una respuesta, sobre todo en defensa de la imagen del campeonato. El comisionado Don Garber fue drástico en afirmar que lo que dijeron James y Neymar sonó como un insulto para su liga.

“No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque decidió que quiere retirarse en la MLS. Cuando Zlatan dejó la Major League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Y, francamente, eso me insultó”, comentó el directivo.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.